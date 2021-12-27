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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد.. الأرصاد تحذر من سيول وعاصفة ترابية.. والسيسي يزورغرب سهيل

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في زيارة لـ غرب سهيل

نشر قسم أخبار صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الهامة نسرد أبرزها في السطور التالية:

الرئيس السيسي يتفقد السوق السياحي ويستمع لأصحاب الحرف بغرب سهيل |فيديو وصور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بجولة اليوم بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى… للمزيد أضغط هنا 

ضبط هواتف آيفون وشيش إلكترونية ومستحضرات التجميل مع راكب في المطار |صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك من إحباط محاولة قيام أحد الركاب بتهريب عدد الهواتف المحمولة والشيش الإلكترونية وكمية من الباروكات وخصلات الشعر الطبيعي ومستحضرات التجميل. للمزيد أضغط هنا 

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ 6 أيام القادمة، موجة غير مستقرة، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى الأحد القادم، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. للمزيد أضغط هنا

قطارات حديثة وبوابات إلكترونية.. السكة الحديد تحصد ثمار جهود 7سنوات باحتفالية كبرى


خلال أيام ومع بداية العام الميلادي الجديد 2022، ستحصد السكة الحديد نتائج جهود الأعوام السابقة، من تطوير الإشارات والمحطات والبوابات الإلكترونية مرورًا بتغيير وتحديث كافة القطارات القديمة والمتهالكة منذ سنوات. للمزيد أضغط هنا

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