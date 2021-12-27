مباراة الأهلي انطلاقة للفريق.. جنش يكشف موعد عودته للمباريات بعد الإصابة

أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر أنه اقترب من التماثل للشفاء بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وقال جنش في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "أعود للتدريبات بعد 10 أيام وتعلمت جيدا من درس الإصابة".

وواصل :"الإصابة علمتني الصبر ولدي حافز كبير للعودة في الفترة المقبلة ، أشكر مسئولي فيوتشر على دعمهم لي ووقوفهم بجانبي".

وتابع:" فيوتشر فريق اتجمع من شهر ومع مرور الوقت سيزيد الانسجام بين اللاعبين ، لابد أن نبني للمرحلة المقبلة مع فيوتشر واستغلال نقطة التعادل".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي و فيوتشر بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 19 نقطة بينما تواجد فيوتشر في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.