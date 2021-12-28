الطاقة الجديدة: استثمارات تصل لملياري دولار في مجمع الطاقة الشمسية ببنبان.. فيديو

قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة نجحت في إبرام تعافدات متعددة في مجال الطاقة المتجددة مع تحالفات دولية كبرى.

وأضاف محمد الخياط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك استثمارات تصل إلى 2 ملياردولار في مجمع الطاقة الشمسية في "بنبان".

وتابع محمد الخياط، أن مشروع بنبان مساحتها 37 كيلو متر مربع و8843 فدان وعمل على 32 شركة .

يعتبر نقلة نوعية في مصر .

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن العمل بالطاقة الشمسية يعتبر نقلة نوعية في مصر .

