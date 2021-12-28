برلماني: صعيد مصر لم يشهد منذ عصر الفراعنة هذا الكم من مشروعات الطاقة

قال محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن صعيد مصر لم يشهد منذ عصر الفراعنة افتتاح هذا الكم من المشاريع القومية في مجال الطاقة.



وأكد محمد الجبلاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه تم إنفاق مليارات الجنيهات من أجل إقامة مشروعات الطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء واستيعاب أكبر عدد من العمالة المصرية في هذا القطاع.

وأضاف محمد الجبلاوي أن هذه المشروعات التي تقيمها الدولة تؤكد أن مصر سيكون لديها أضعاف الطاقة التي يتم الحصول عليها من السد العالي.