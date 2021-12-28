جهاز تنمية المشروعات: نتيح تمويلا للمشروعات يصل إلى 15 مليون جنيه بفائدة 5%

قال الدكتور محمد عبد الملك ، رئيس قطاع فروع جهاز تنمية المشروعات ، إنه تم طرح 9 مجمعات صناعية لضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بكافة المجالات .



وأكد محمد عبد الملك ، خلال لقائه ببرنامج " التاسعة " مع الإعلامي يوسف الحسيني ، المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية "، أن هذه المجمعات متاحة بالإيجار والتمليك بأسعار قليلة كما أنها مرخصة ، مضيفاً أن إجراءات التقديم تتم عبر المنصة الالكترونية التابعة لجهاز تمويل المشروعات .

وأضاف محمد عبد الملك أن هذا الجهاز من الممكن أن يعطي تمويل يصل لأكثر من 15 مليون جنية بفائدة قد تصل الى 5% ، كما أن الجهاز يضمن لأصحاب المشروعات الصغيرة أن يدفع 2% على الجمارك عند استيراد بعض المعدات من الخارج بدلاً مما كان يدفع 5% .