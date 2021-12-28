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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الطرابلسي: محمد صلاح ومحرز الأبرز في كأس الأمم الإفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح

قال نبيل الطرابلسي المدرب العام لمنتخب نيجيريا السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر هم الأبرز فى كأس الأمم الأفريقية.

وأكمل نبيل الطرابلسي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" هناك لاعبين تتألق فى كأس الأمم الأفريقية مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر.

واضاف:" هناك أيضًا حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس الشاب بجانب ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول.

في سياق آخر، حصد محمد صلاح نسبة 17% من الأصوات التي سجلت لـ جائزة جلوب سوكر؛ ليحتل المركز الثاني خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني والمنتخب البولندي، والذي حصد جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، بتصويت جمهور تيك توك في حفل جوائز دبي جلوب سوكر.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة بعد حصده نسبة 24% من أصوات الجمهور، وكان كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 بعيدًا عن أصوات الجماهير .

وتُوج نادي تشيلسي الإنجليزي ببطولة أفضل ناد في العالم، والمنتخب الإيطالي بجائزة أفضل منتخب في العالم،  فيما ظفر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الإيطالي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي بجائزة أفضل مدافع، وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم، ونادي زد بجائزة أفضل أكاديمية ناشئين في أفريقيا.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الجزائر كأس الأمم الافريقية

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