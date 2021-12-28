بخطأ فادح.. إعلان وفاة البابا فرانسيس أثناء خطاب عيد الميلاد| فيديو

ارتكبت مذيعة تلفزيونية خطأ فادحًا على الهواء مباشرة، فأثناء نقلها لخطاب البابا فرانسيس السنوي في عيد الميلاد قامت المذيعة بإعلان وفاته مما عرض القناة لهجوم حاد.

أعلنت المذيعة التليفزيونية «كايلي بينتيلو» وفاة البابا فرانسيس في يوم عيد الميلاد على قناة أي تي في الإخبارية.



جاء الخبر الصادم أثناء قيام المذيعة بتقديم تقرير مباشر عن رسالة البابا السنوية ليوم عيد الميلاد "الكريسماس" في الناس في ساحة بيتر بمدينة الفاتيكان.

ففي حين كان البابا فرانسيس يلقي خطابه السنوي، ويحث الناس على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قالت المذيعة بأنه قد تم إعلان وفاة البابا.

نقلت المذيعة بيان البابا معلقة: "قال البابا بأنه يجب توفير اللقاحات لمن هم في أمس الحاجة إليها".. وأضافت بالخطأ: "وقد أُعلن وفاته".

أدركت كايلي على الفور الخطأ الفادح وصححت نفسها بإضافة، "آه! معذرة".

شارك المذيع التلفزيوني سكوت برايان مقطع الفيديو الخاص بالحادثة على حسابه في تويتر، وكتب يقول: "لقد أعلنت قناة ITV للتو وفاة البابا بالخطأ".

