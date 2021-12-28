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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تبدأ استقبال مشروعات الموسم المسرحي لنوادي مسرح الطفل

صدى البلد

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، في الأول من يناير، الموسم المسرحي لإنتاج نوادي مسرح الطفل على مستوى الأقاليم الثقافية، بإشراف حنان موسى، رئيس الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والمقرر أن تنتهي فعالياته نهاية فبراير 2022. 

وبدأت “الهيئة العامة لقصور الثقافة” تلقى المشاريع بدءًا من غدٍ الثلاثاء 28 ديسمبر وحتى 16 يناير 2022، وفقًا للضوابط والمعايير الخاصة لنوادي مسرح الطفل للموسم المسرحي 2021 - 2022. 

وترسل المشاريع على عنوان الإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر الطفل في جاردن سيتى، 7 شارع كمال الدين صلاح، أمام السفارة الأمريكية.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال موسم نوادي المسرح، العديد من الفعاليات وبدأت أول عروض نادي مسرح الطفل على خشبة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة بالعرض المسرحي" الكتاب"، من تأليف أحمد رخا، وإخراج محمد عبدالجواد.

وتدور أحداث المسرحية حول طفلين حصلا على درجات سيئة في مادة التاريخ، فيقوم عمهما بتوبيخهما ويهدي لهما كتاب تاريخ كتبه جدهما، وعندما يقومان بقراءته يظهر لهما الجد ويأخذهما في جولة عبر العصور التاريخية ويطلعان من خلالها على البطولات المصرية والتضحيات التي قام بها الأبطال المصريون من أجل الحفاظ علي الوطن.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة ثقافة الطفل حنان موسى الموسم المسرحي

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