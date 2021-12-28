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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية يكشف إمكانية لحاقه بثاني مباريات مصر في كأس الأمم والفارق بين البدري وكيروش

عمرو السولية
عمرو السولية

أكد عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الأهلي إمكانية لحاقه بثاني مباريات منتخب مصر الوطني في كأس أمم إفريقيا.

قال السولية في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مع جلسات التأهيل وشعوري بالتحسن من الممكن أن ألحق بثاني مباريات مصر في كأس الأمم"

أضاف: "كأس الأمم بطولة صعبة على جميع المنتخبات بالنسبة لنا تركيزنا يكمن في حصد اللقب وهذا الجيل قادر على حصد كأس الأمم"

وتطرق السولية للحديث عن الفارق بين حسام البدري مدرب مصر السابق وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الحالي قائلا:"حسام البدري مدرسة مختلفة تماما عن كيروش والمدرب المصري يكون أقرب للاعبين ويعرفهم بشكل أكبر"

أضاف:"المدرب الأجنبي له فكره الخاص ومدرسته ويريد تنفيذ أفكاره من خلال اختياره للاعبين قادرين على تنفيذ فلسفته"

وعن تصفيات كأس العالم قال: "لا نخشى أي منافس في التصفيات بالنسبة لنا وبالنسبة لمنافسي منتخب مصر المباراتين فاصلتين لذلك القرعة ليس نقطة فارقة بالنسبة لنا"

أشار السولية إلى أن الضغوط تزداد على المدرب المصري لمنتخب مصر ولكن المدرب الأجنبي الضغوط تكون أقل من المنظومة.

عمرو السولية الأهلى منتخب مصر مصر أمم أفريقيا

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