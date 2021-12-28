اليوم.. بدء تلقي مشاريع موسم إنتاج نوادي مسرح الطفل

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، الموسم المسرحي لإنتاج نوادي مسرح الطفل على مستوي الأقاليم الثقافية، المزمع تنفيذه أول يناير حتي نهاية فبراير لعام 2022.

ومن المقرر أن يتم تلقى المشاريع بدءا من اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، وحتى الأحد 16 يناير 2022، وذلك وفقا للضوابط والمعايير الخاصة لنوادي مسرح الطفل للموسم المسرحي لعام 2021/ 2022.

وترسل المشاريع على عنوان الإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر الطفل في جاردن سيتى، 7 ش كمال الدين صلاح، أمام السفارة الأميركية.

ويأتي ذلك اهتماما بخيال الطفل وتوعيته وتثقيفه سياسيا واجتماعيا، وتربويا، باعتباره نواة المجتمع الذى ترغب الدولة أن تتحقق لديه فكرة الابتكار، من خلال أعمال مسرحية تساعد على تنمية قدراته على الابتكار للتعبير عن رأيه وكذلك تنمية الحس الوطني لديه والهوية المصرية، وبث مفاهيم تقبل الآخر والتعايش معه، بالإضافة لأهمية العمل بروح الفريق ومواكبة أفكار العصر الحديث.