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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية: تعرفنا على كيروش بشكل أكبر في كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدث عمرو السولية نجم وسط فريق الأهلي ومنتخب مصر الوطني عن إيجابيات المشاركة في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.


وقال السولية في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المشاركة في كأس العرب لها إيجابيات كثيرة، اكتسبنا خبرات مميزة من خلال خوض مباريات قوية على ملاعب كأس العالم"


أضاف: "تقربنا من كيروش بشكل أكبر من خلال تلك البطولة، أرى أن مباراة تونس لم تكن الأصعب في البطولة فمواجهتي الجزائر والأردن أصعب من مواجهة تونس ولكن خلال مواجهة تونس عانينا من بعض الإجهاد وكذلك كان هناك بعض الغيابات التي أثرت علينا سلبا".


وختم حديثه قائلا: "نعلم أن مرحلة التجربة انتهت، والمرحلة المقبلة هي الحاسمة والفاصلة على مستوى تصفيات كأس العالم وكذلك بطولة كأس الأمم".


وكان منتخب مصر الوطني حصل على المركز الرابع في كأس العرب الذي أقيم في قطر بعد الخسارة من تونس في نصف النهائي وكذلك الخسارة من قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

عمرو السولية الأهلى منتخب مصر مصر كأس العرب

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