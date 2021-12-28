برلماني عن تعديل قانون تنظيم الجامعات: رد الحقوق إلى أعضاء هيئة التدريس

أبدى النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات، موجها الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والحكومة وكذلك وزير التعليم العالي، لإعداد هذا المشروع بقانون.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذا المشروع جاء لرد الحقوق إلى أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن الستين، باعتبار أن هؤلاء لديهم الخبرات و الكفاءات التى تمرست فى العمل الأكاديمي والبحثي والتعليمي داخل الجامعات لفترات طويلة.

وأضاف الدكتور ناصر عثمان، بالقول: والحقيقة أن دائما الجامعة فى حاجة إلى هؤلاء للاستفادة من خبراتهم باعتبار أن العملية التعليمية والبحثية فى حاجة إلى هذه الكفاءات، مساواة أعضاء التدريس الذين يبلغون سن الستين بأعضاء هيئة التدريس الذين لم يبلغون هذه السن، وهو مجرد مساواة في الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالماليات.

وتابع: ولكن فيما يتعلق بالمناصب الإدارية فما زالت هناك تفرقة بين أعضاء التدريس فوق الستين وتحت الستين وهذا الوضع طبيعيا وفقا لما يجري عليه العمل في كل دول العالم باعتبار أن قبل سن الستين من الجائز ان يتولي عضو هيئة التدريس المناصب الإدارية.

وبحسب عضو مجلس النواب، فإنه فيما يتعلق بالعملية البحثية والتعليمية فهي ليست بحاجة إلى مثل هذه السن، وبالتالي الخبرات تزداد عند عضو هيئة التدريس، كلما زاد فى المرحلة السنية، وبالتأكيد قدرته على الإطلاع تزيد أيضا، وتوصيل المعلومة وخاصة فى مرحلة الدراسات العليا يكون أقدر من غيره من أعضاء هيئة التدريس على القيام بهذه المهمة، ولذلك أنا أؤيد مشروع القانون من حيث المبدأ.