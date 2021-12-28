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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي فتحي عن تعارض موعد كأس الأمم مع مونديال الأندية: مش شاغلين تفكيرنا والمنتخب أولا

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أثنى حمدي فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الأهلي على زميله في الفريق عمرو السولية، مشددا على أنه لاعب كبير.

وقال حمدي فتحي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "السولية لاعب كبير بالنسبة لي عندما ألعب بجواره وأنظر في عينيه تصبح دوافعي أكبر ويكون مطلوب مني المقاتلة في الملعب مثلما يفعل هو"

أضاف: "أشعر بالراحة في اللعب بجانبه خاصة أننا متفاهمين وغيابه كان فارقا بالنسبة لنا في السوبر الإفريقي ضد الرجاء"

تابع:"كان هناك تراجع في الشوط الأول من مباراة السوبر ولكننا نجحنا في العودة خلال الشوط الثاني"

وعن منتخب مصر قال:"أي لاعب يتمنى التواجد مع منتخب مصر الوطني نعلم أن الشعب المصري دائما يبحث عن اللقب ونحن نرغب في حصد أمم إفريقيا"

وعن تعارض مواعيد أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية الذي يشهد مشاركة الأهلي قال:"لا نشغل تفكيرنا بهذا الأمر ولا نفكر في الأزمة والأهم أن نحاول العمل بقوة مع منتخب مصر كي نحصد كأس الأمم"

حمدي فتحي عمرو السولية السولية الرجاء منتخب مصر

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