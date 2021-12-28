عمرو أنور مديرا فنيا للمصرية للاتصالات

قررت إدارة نادي المصرية للاتصالات تعيين عمرو أنور نجم النادي الأهلي الأسبق مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم الذى ينافس بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى خلفا للكابتن هشام زكريا الذي رحل عن الفريق منذ أيام .

كما تقرر تعيين أحمد رضوان و محمد شرف وحمادة طلبه مدربين ضمن الجهاز الفني وتم الاستقرار علي تعيين ابراهيم عبد العزيز مدربا لحراس المرمي.

ويحتل المصرية للاتصالات المركز العاشر برصيد 14 نقطة فى مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى والتى يتصدرها زد بـ28 نقطة .

وخاض فريق الاتصالات تدريباته اليوم تحت قيادة الجهاز الجديد استعدادا لمواجهة بلبيس علي ملعبه يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 13 من عمر المسابقة.