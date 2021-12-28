مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021 ، 24 جمادى الأولى 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



صلاة الفجر 5:17 ص

الشروق 6:49 ص

صلاة الظهر 11:56 ص

صلاة العصر 44: 2

صلاة المغرب 5:03 م

صلاة العشاء 6:26



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية



أذان الفجر 5:23 ص

الشروق 6:57 ص

آذان الظهر 12:01

آذان العصر 2:46

آذان المغرب 5:05 م

آذان العشاء 6:29 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

اذان الفجر 5:13

الشروق 6:46 م

آذان الظهر 11:52 م

آذان العصر 2:39 م

آذان المغرب 4:58 م

آذان العشاء 6:21 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



صلاة الفجر 5:02 ص

الشروق 6:31 ص

صلاة الظهر 11:44

صلاة العصر 2:37 م

صلاة المغرب 4:57 م

صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



صلاة الفجر 5:04 ص

الشروق 6:31 ص

آذان الظهر 11:50 ص

آذان العصر 48: 2

آذان المغرب 5:09 م

آذان العشاء 6:27