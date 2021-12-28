استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس "كورونا" عالميا. وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي بريطانيا ، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 98 ألفًا و515 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، كما سجلت 143 حالة وفاة. وبلغ بذلك إجمالي الإصابات 12 مليون و209 آلاف و991 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 148 ألفا و3 حالات وفاة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 9284 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و84 ألفًا و 153 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 20 ألفًا و496 حالة عقب تسجيل 66 حالة على مدار أمس.



وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6334 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و785 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و890 حالة.



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 142 حالة وفاة، و30 ألفا و810 إصابات بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 136 ألفا و753 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و678 ألفا و112 إصابة.



وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى أكثر من 147 ألف حالة.

كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 628 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.



وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 6735 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 722 ألفًا و 464 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5890 حالة عقب تسجيل 47 على مدار الأسبوع الماضي.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 306 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 614 ألفًا و 936 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8308 حالات عقب تسجيل 11 حالة وفاة على مدار أمس.



وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5029 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و54 ألفا و865 حالة، والوفيات إلى 94 ألفا و365 حالة.



وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وأربع وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 271 ألفا و766 حالة، والوفيات إلى 4507 حالات.



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وسبع وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 237 ألفا و100 حالة/ والوفيات إلى 1916.



وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 639 إصابة جديدة بفيروس "كورونا و13 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 512 ألفا و219 حالة والوفيات إلى 7300.



وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم تسجيل 642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 694 ألفا و226 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و512 حالة وفاة.



وفي هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا 12 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و76 ألفا و442 إصابة، وترتفع حصيلة وفيات الفيروس إلى 20 ألفا و728 حالة وفاة.



وسجلت الدنمارك 11 ألفا و874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، لترتفع بذلك إجمالي الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 128 ألفا وو932 حالة.



وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم تسجيل 560 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 693 ألفا و813 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 50 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 12 ألفا و375 حالة وفاة.



وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1249 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 291 ألفا و 718 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 621 حالة .



وفي النمسا، تم تسجيل 1550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 16 حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي أعداد الإصابة الحالية بالوباء في النمسا 28 ألفا و825 حالة.



وسجلت السلطات الصحية في المجر 7989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و436 حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي أعداد الإصابة الحالية بالوباء في البلاد 118 ألفا و663 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 566 إصابة جديدة و 24 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و803 آلاف و311 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 58 ألفا و575 حالة.



وأفاد معهد الصحة العامة الفرنسي بوفاة 256 شخصا وإصابة 30 ألفا و383 آخرين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد إلى 122 ألفا و898 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 9 ملايين و146 ألفا و451 إصابة.



على الصعيد الأفريقي، أعلنت السلطات الصحية في زامبيا، تسجيل 1356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 234 ألفا و476 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 3 آلاف و709 حالات.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 237 ألفا و561 حالة، والوفيات إلى 3022.



وفي أوغندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 743 إصابة و5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 135 ألفا و91 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و280 حالة وفاة.



وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 1596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 284 ألفًا و150 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 4264 حالة عقب تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 3782 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و417 ألفا و318 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 90 ألفًا و829 حالة عقب تسجيل 15 وفاة على مدار أمس.



آسيويا، سجلت إندونيسيا 120 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية و8 حالات وفاة، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 4 ملايين و261 ألفا و879 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 144 ألفا و63 حالة وفاة.



أما في بنجلاديش، فقد سجلت السلطات الصحية 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة في بنجلاديش حاليا 7815 حالة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و204 حالات وفاة ناجمة عنه، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و659 ألفا و987 إصابة، وترتفع حصيلة وفيات الفيروس إلى 31 ألفا و418 حالة وفاة.



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1967 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بفيروس كورونا. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 6 ملايين و186 ألفا و729 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 131 ألفا و434 حالة وفاة.



وسجلت سنغافورة 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصل إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 278 ألفا و44 إصابة.

وأظهرت أحدث إحصاءات وزارة الصحة السنغافورية - وفقا لما ذكرته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها الانجليزية - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 825 وفاة.

وذكرت الوزارة أنه تم اكتشاف 101 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.



وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 458 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وفي أمريكا اللاتينية، سجلت وزارة الصحة التشيلية 22 حالة وفاة، و760 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك 39 ألفا و56 حالة، والإصابات مليون و801 ألف و33 إصابة.



كما سجلت وزارة الصحة الكوبية حالة وفاة واحدة، و128 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و321 حالة، والإصابات إلى 964 ألفا و875 إصابة.



وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم واحد للمرة الأولى منذ بداية الجائحة. وارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 312 ألف إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2197 حالة وفاة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.