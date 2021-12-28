تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي للمواطنين بسبب الطقس

حذر الدفاع المدني السعودي المواطنين؛ بسبب هطول أمطار رعدية، على أجزاء من مناطق المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، مطالبا من المواطنين توخي الحيطة والحذر.

وقال تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودي إن مناطق: الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، عسير، الباحة، ستتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما ستتأثر مناطق: جازان، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، بأمطار متوسطة في مجملها.

وطالب الدفاع المدني السعودي بالجميع بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.

كما دعا إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.