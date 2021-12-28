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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي للمواطنين بسبب الطقس

طقس السعودية
طقس السعودية

حذر الدفاع المدني السعودي المواطنين؛ بسبب هطول أمطار رعدية، على أجزاء من مناطق المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، مطالبا من المواطنين توخي الحيطة والحذر.

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وقال  تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودي إن مناطق: الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، عسير، الباحة، ستتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما ستتأثر مناطق: جازان، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، بأمطار متوسطة في مجملها.

وطالب الدفاع المدني السعودي بالجميع بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.

كما دعا إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

الدفاع المدني السعودي أمطار رعدية مكة المكرمة هطول امطار طقس السعودية

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