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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم المدارس الفائزة في مسابقة أوائل الطلبة بسفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كرم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ محمود عامر مدير الإدارة التعليمية بسفاجا، المدارس الفائزة في مسابقة اوائل الطلبة للمراحل الابتدائية و الإعدادية والثانوية.

 

أوضح «رئيس المدينة» أنه تم تنظيم احتفالية ختام مسابقة اوائل الطلبة التي اقيمت على مستوي مدينة سفاجا بالتعاون بين الإدارة التعليمية وحزب مستقبل وطن بسفاجا.

واضاف «شعبان» أن التكريم تضمن المدارس الفائزة بالمرحلة الابتدائية و الإعدادية والذي حصلت عليها مدرسة الشهيد حسام الدين ابوالحسن شامخ للتعليم الأساسي  في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، وفي المرحلة الثانوية فازت مدرسة الثانوية بنات بالمرحلة .


وأشار«رئيس المدينة» إلي أن المسابقة تهدف إلي تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وعلي التفوق العلمي والتنافس والإبداع بينهم.

يذكر أنه تم تكريم المدارس المتميزة وفقا للإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الطلاب وجميع الموجودين في التكريم.


ومن جانبها قدمت إدارة مدرسة الشهيد حسام الدين ابوالحسن شامخ  للتعليم الأساسي درع لرئيس مدينة سفاجا، كما تم منحه  درع حزب مستقبل وطن تقديرا لجهوده في العملية التعليمية بمدينة سفاجا.

كما تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا،  مبنى إدارة التموين الجديد بسفاجا وذلك استعداداً لافتتاحه في العيد القومي

أوضح "رئيس المدينة" إلى أن المبني يقام على مساحة ١٥٠ م بتكلفة ١.٨ مليون جنيه بهدف إنشاء منظومة متكاملة تتواجد بها كافة أجهزتها وبها أكبر مركز خدمى مطور على مستوى سفاجا ومكاتب على أعلى مستوى

وكما تفقد " شعبان" المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية "المصرية 2000"، وتابع
أقسام الشركة من الداخل، وتأكد من توافر السلع الغذائية التى تقدم للمواطنين، وأن السلع المطروحة بالشركة بأسعار مخفضة ذات جودة ومواصفات عالية.

وأكد رئيس المدينة مراعاة النظاقة العامة للثلاجات التي تقوم بحفظ اللحوم حتي يتثني للمواطن شراؤها وهي صالحة للاستخدام، رافقه خلال جولته كلا من الأستاذ فوزي دنقي، مدير إدارة التموين بسفاجا، والاستاذ ابراهيم احمد.

مشددا على على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بفرع الشركة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة المواطن وسلامة المعروضات المقدمة.
 

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