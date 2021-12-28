حدث ليلا .. تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مرفأ سوري .. زوجة أحمد السقا تكشف معاناتها من مرض مناعي عنيف .. السولية يوضح موعد إنضمامه لمنتخب مصر

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

الهند تصل إلى 480 ألفا و290 حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و293 حالة وفاة بالفيروس.

قرار سعودي عاجل بفصل مسئول بسبب إستراتيجية الرياض 2030

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بصدور توجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.



كارتيرون لمحمد عواد: أنت الحارس الأول في الزمالك ولا يوجد تدوير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المديرالفني لفريق الزمالك حرص على عقد جلسة مع محمد عواد حارس الفريق في الساعات الماضية وبعد مباراة غزل المحلة الأخيرة التي شارك فيها محمد أبو جبل.

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي للمواطنين بسبب الطقس

حذر الدفاع المدني السعودي المواطنين؛ بسبب هطول أمطار رعدية، على أجزاء من مناطق المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، مطالبا من المواطنين توخي الحيطة والحذر.



تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري

كشف مصدر عسكري إلى وكالة الأنباء السورية "سانا" تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السورية.



رسالة عاجلة من البعثة السعودية الأممية إلى مجلس الأمن بشأن اليمن

أدانت البعثة السعودية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الهجوم الحوثي على صامطة في جازان السعودية بتاريخ 24 ديسمبر.



بقيت 48 كيلو.. زوجة أحمد السقا تكشف معاناتها من مرض مناعي عنيف.. فيديو

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن معاناتها من مرض مناعي عنيف، قبل حوالي 10 سنوات، تسبب في تأثير سلبي كبير على حياتها وصحتها.

الاهلي يرد علي التعاقد مع شكري نجيب مهاجم الاسماعيلي



نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، شكلا وموضوعا ما تردد عن تفاوض الأهلي مع شكري نجيب مهاجم الاسماعيلي.

خبيرة تاروت: مصر ستصعد إلى كأس العالم ولكن.. فيديو



استضاف الإعلامي عمرو أديب خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وهي الحلقة المعتادة مع نهاية كل عام؛ للحديث عن العام الجديد وأبرز ما يخبئه.



مقتل 4 أشخاص وإصابة ضابط شرطة في إطلاق نار بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل مسلح عقب إطلاقه النار على المواطنين في الشارع.

السولية يكشف إمكانية لحاقه بثاني مباريات مصر في كأس الأمم والفارق بين البدري وكيروش

أكد عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الأهلي إمكانية لحاقه بثاني مباريات منتخب مصر الوطني في كأس أمم إفريقيا.