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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خط ساخن بين مسئولي الدفاع في اليابان والصين لتخفيف حدة التوتر

صدى البلد

وافقت اليابان والصين على بدء تشغيل / خط ساخن / بين مسئولي الدفاع في البلدين لمحاولة تخفيف حدة التوتر بشأن الجزر المتنازع عليها في منطقة بحر الصين الشرقي. 


ونقلت وكالة أنباء / كيودو / اليابانية اليوم، عن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي قوله: "إنه اتفق مع نظيره الصيني (وي فينغي) على تشغيل هذا الخط الساخن ، وذلك خلال محادثات أجريت بين الجانبين بطريقة افتراضية. 


وأعرب وزير الدفاع الياباني، عن قلقه بشأن أنشطة سفن حرس السواحل الصينية في المياه المحيطة بجزر سينكاكو التي تديرها اليابان، وقال إن تشغيل خط ساخن بين سلطات الدفاع اليابانية والصينية أمر مهم، مضيفا أن تشغيل الخط الساخن سيزيد من فعالية آلية الاتصال، وإن اليابان تسعى من أجل الحفاظ على التواصل الودي حتى يمكن للبلدين تعزيز التفاهم والثقة بينهما.


من ناحية أخرى ، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن بكين تلتزم بالحفاظ على سيادتها بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق البحرية، وأن وزير الدفاع الصيني أكد ضرورة عمل طوكيو وبكين بصورة مشتركة لإدارة المخاطر والسيطرة عليها. 


وأشارت وزارة الدفاع الصينية، إلى أن الوزير الصيني أكد أيضا ضرورة التركيز على وضع العلاقات الثنائية بوجه عام والعمل بجدية من أجل الحفاظ على الاستقرار في بحر الصين الشرقي.

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