فاوتشي يدعو إلى عدم المشاركة في احتفالات العام الجديد بسبب كورونا

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للمجال الطبي، ضرورة تجنب احتفالات العام الجديد ذات الأعداد الكبيرة.

وأضاف فاوتشي، في تصريح اليوم، أنه قد لا يكون جميع الضيوف محصنين ضد فيروس كورونا " كوفيد ـ 19"، موضحا "أوصي بشدة بالابتعاد عن احتفالات ليلة عيد الميلاد هذا العام، فالاحتفال يحضره ما بين 30 و 50 شخصا، وقد لا يكون البعض محصنا ضد كورونا، وعلى أية حال هناك أعوام أخرى قادمة يمكن العودة فيها لمثل تلك الفعاليات ولكن ليس هذا العام".

ونبه فاوتشي - رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية - إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات والجرعات المعززة يمكنهم التجمع في نطاق عائلي ضيق، لتقليل مستوى الخطر شريطة أن يكون أقاربهم قد تلقوا أيضا اللقاحات والمعززات.

يذكر أن إصابات كورونا قد اجتاحت الولايات المتحدة بأرقام قياسية خلال هذا الشهر مع انتشار متحور أوميكرون، حيث هناك أكثر من 176 ألف حالة جديدة تسجل يوميا في المتوسط ، وتشهد الأرقام قفزات مستمرة وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

