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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: رئيس وزراء باكستان يوافق على أول سياسة أمنية قومية بهدف حماية المواطنين

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن أمن بلاده يكمن في تحقيق الأمن لمواطنيها، بالاضافة إلى الاستعداد جيدا لمواجهة أي تهديدات داخلية وخارجية وذلك في إطار على انتهاج أول سياسة أمنية قومية في باكستان خلال الفترة 2022 - 2026. 
وذكرت صحيفة " نيوز إنترناشيونال " الباكستانية، أن لجنة الأمن القومي الباكستانية وافقت خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على إنتهاج أول سياسة أمنية قومية في باكستان خلال الفترة ما بين 2022 و 2026 ، وذلك بهدف ضمان سلامة وأمن وكرامة المواطنين الباكستانيين. 
وأوضحت أن خان ترأس الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الأمن القومي، بحضور وزراء الشئون الخارجية والدفاع والإعلام والداخلية والمالية وحقوق الإنسان و رئيس الأركان ورؤساء كافة الأجهزة الاستخبارية والأمنية ومستشار الأمن القومي الباكستاني .
ونقلت الصحيفة عن خان قوله خلال هذا الاجتماع " إنه يتعين اتساق جهود كافة الأجهزة الحكومية مع الاتجاه العام للسياسة الأمنية القومية الجديدة ". 
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات إلى مستشار الأمن القومي بأن يقدم شهريا بشأن مدى التقدم الذي سيتم إحرازه في عملية تنفيذ السياسة الأمنية القومية الجديدة. 

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