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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترقب مصري| كاف يسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. اليوم

الكونفدرالية - دوري
الكونفدرالية - دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قرعة دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، اليوم الثلاثاء، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة.

 

ويمثل الأهلي والزمالك مصر في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بينما يتواجد بيراميدز والمصري بالكونفدرالية.

 

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين أن مراسم القرعة سوف تجري بمشاركة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بجانب خالد نصار مدير مسابقات الكاف.

 

وجاء تصنيف الكاف الخاص بقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا كالآتى:

 

التصنيف الأول: الأهلي (مصر) ، الترجي (تونس) ، الوداد (المغرب) والرجاء (المغرب)

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر) ، ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) ، هورويا (غينيا) والنجم الساحلي (تونس)

التصنيف الثالث: الهلال (السودان) ، شباب بلوزداد (الجزائر) ، بترو أتلتيكو (أنجولا) ووفاق سطيف (الجزائر)

التصنيف الرابع: المريخ (السودان) ، جي دي ساجرادا إسبيرانسا (أنجولا) ، جوانينج جالاكسي (بوتسوانا) ، أمازولو (جنوب إفريقيا).

 

بينما جاء تصنيف الأندية المشاركة في الكونفدرالية كالتالي:

 

التصنيف الأول: بيراميدز ( مصر) - نهضة بركان ( المغرب) - مازيمبي ( الكونغو) - شبيبة القبائل (الجزائر) أو ليبوبارد الكونغولي).

التصنيف الثاني: الصفاقسي ( تونس) - القطن ( الكاميرون) - سيمبا ( تنزانيا) - أولاندو بايرتس ( جنوب إفريقيا).

التصنيف الثالث: المصري ( مصر) - شبيبة الساورة ( الجزائر) - أسيك ( كوت ديفوار) - زاناكو ( زامبيا).

التصنيف الرابع: الاتحاد ( ليبيا) - أهلي طرابلس ( ليبيا) - أوتوهو( الكونغو) -الحرس الوطني (النيجر)

 

 

 

 

كاف دوري ابطال افريقيا الكونفدرالية الأهلى الزمالك بيراميدز المصري

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