ممثل برنامج الأغذية العالمي: نسعى لتقديم مساعدات لأكثر من 100 ألف أسرة بأفغانستان

قال ممثل برنامج الأغذية العالمي ، في إقليم (فرح) غرب أفغانستان، حبيب الله أميري ، إن البرنامج يعتزم تقديم مساعدات لأكثر من 100 ألف أسرة غرب أفغانستان، مشيرا إلى أن المساعدات يتم تقديمها من خلال منظمة تسمى فراداتا.



وقال أميري ، في افتتاح برنامج تدريبي لـ42 عاملا من منظمة فراداتا والذين سيتولون توزيع المساعدات الغذائية - إن التسهيلات والمساعدات ستتاح في الوقت المناسب.



من جانبه، قال خضر رحيم حمت رئيس معهد فراداتا - في تصريحات لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- إنه سيتم توزيع المواد الغذائية على 100 ألف أسرة مستحقة بعد الانتهاء من المسح بالتنسيق مع العلماء المحليين وأصحاب النفوذ، حيث ستشمل المواد التي سيتم توزيعها الدقيق والأرز والبازلاء والفول والسمن والمكملات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل الذين يعانون من سوء التغذية.. مشيرا إلى أن عملية توزيع المساعدات ستبدأ في 1 يناير 2022 وستستغرق ستة أشهر حتى تكتمل.



يذكر أنه في وقت سابق ، قدرت اليونيسف أن ما يقرب من نصف الأطفال الأفغان سيواجهون سوء التغذية في عام 2022 ، وتوقعت الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون شخص في أفغانستان على وشك المجاعة حيث تمر البلاد بأسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض.