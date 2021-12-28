طاجيكستان تسمح للإماراتيين بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة

بداية من يناير ..

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بأنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية السفر إلى جمهورية طاجيكستان من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة وذلك ابتداءً من 1 يناير 2022.

وقالت الخارجية الإماراتية بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان " : في الوقت الراهن، لا يسمح لمواطني دولة الإمارات بدخول الأراضي الطاجكستانية بسبب الأوضاع الناجمة عن جائحة " كوفيد - 19".

وأكد خالد عبدالله حميد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين البلدين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي .. لافتا إلى أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كافة سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.