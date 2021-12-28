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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة العمل من المنزل.. فرنسا تعلن تشديد القيود لاحتواء الانتشار السريع لـ «أوميكرون»

تشديد القيود في فرنسا
تشديد القيود في فرنسا

أعلنت فرنسا تشديد القيود التي تهدف لاحتواء الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سريع الانتشار.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، قررت فرنسا إعادة العمل من المنزل بشكل إلزامي 3 أيام فقط بالنسبة للعاملين الذين يمكنهم أداء عملهم من المنزل، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما ستكون التجمعات العامة في الأماكن المغلقة مقيدة بحضور عدد لا يتجاوز ألفي شخص.

وسجلت فرنسا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة يوم السبت، وهو أعلى معدل إصابات فيها منذ بداية الوباء.

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن "الوباء يبدو كأنه فيلم بلا نهاية"، وذلك قبل أن يكشف الإجراءات الجديدة لمواجهته.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أن عدد المصابين بفيروس كورونا يتضاعف في فرنسا كل يومين، محذرا من موجة عاتية من الإصابات قد تضرب القطاع الصحي.

وتتضمن القيود الجديدة حدا أقصى على التجمعات في الأماكن المفتوحة، وهو 5 آلاف شخص، بالإضافة إلى منع الأكل أو تناول المشروبات في المواصلات التي تستمر مسافة طويلة.

وستبقى الملاهي الليلية مغلقة حتى إشعار آخر، وسيكون بإمكان المقاهي والمطاعم تقديم خدماتها بشكل محدود.

وقررت باريس تقليل الفاصل الزمني بين جرعات اللقاح، حيث أصبحت الجرعة الثالثة المعززة بعد 3 أشهر فقط من الجرعة الثانية.

وسيدخل جواز اللقاح الفرنسي حيز التنفيذ كوسيلة للتأكد من حصول حامله على جرعات اللقاح خلال أسبوعين. 

ومن المخطط أن يصبح إجباريا لدخول المطاعم والمقاهي والأماكن العامة في حال وافق البرلمان الفرنسي على مشروع القانون في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وتعد الإجراءات أقل بقليل من الإغلاق الكامل، علاوة على أن المدارس ستعيد فتح أبوابها في الثالث من الشهر المقبل، كما كان مقررا.

وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن فرنسا تشهد ما يزيد على 70 ألف إصابة جديدة يوميا.

وفي نوفمبر الماضي، أعادت السلطات الفرنسية فرض إلزامية ارتداء الكمامات في المدارس اعتبارا من الاثنين المقبل، بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا.
 

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