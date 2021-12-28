عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تدرب مديري المدارس على تفعيل دور المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا بمديرى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية على مستوى جميع المحافظات، ترأسه  الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين؛ وذلك فى إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

txt

إتاحة التقدم لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني عبر هذا الرابط

txt

وزير التعليم يكتشف صفحة وهمية تنتحل اسمه ويتابعها 320 ألف عضو على فيس بوك

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين ، احتياج العاملين فى المنظومة التعليمية في المجتمع المدرسي إلى التزود بالمعارف والمهارات التي تعينهم وتوجههم للمساهمة في إعداد جيل نافع لدينه وأمته ووطنه، من خلال تقوية الأساسيات الضرورية لهذا الجيل، من معلومات وسلوك صحيح وثقافة واسعة؛ ليكتمل البناء بهذا الدور الكبير، لذا تم الحرص على إعداد تدريبات تشتمل على احتياجات المعلم في الميدان لتنمية قدراته وخبراته التربوية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع مقترح للحقيبة التدريبية الخاصة بالتدريب على منهج القيم واحترام الآخر، لمديرى المدارس، وقد تم تحديد الهدف العام للحقيبة التدريبية بعنوان "تفعيل دور المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر " لتدريب مديرى المدارس، وتتضمن هذه القيم (الحب، والرحمة، والاحترام، والأمانة، والاتقان، والمثابرة).

كما تضمن الاجتماع وضع الأهداف الفرعية لبرنامج التدريب والتى احتوت على التعريف بأهمية القيم واحترام الآخر، وتخطيط مدير المدرسة لدمج القيم واحترام الآخر ضمن الأنشطة المدرسية المختلفة فى المدرسة، وتتضمن رسالة المدرسة القيم واحترام الآخر، ومدى حرص المدير على إلتزام العاملين بترسيخ القيم واحترام الآخرين بين العاملين فى المدرسة من خلال الاجتماعات والندوات التى قام بها مدير المدرسة، ويتابع مدير المدرسة العاملين بالمدرسة فى تحقيق القيم واحترام الآخر، وتوثيق قصص النجاح فى هذا المجال.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الخطة التدريبية وآلية العمل وجميع الإجراءات الخاصة بالحقيبة التدريبية.

جدير بالذكر أن كتاب "القيم واحترام الآخر" تم تدريسه لتلاميذ نظام التعليم الجديد، وأن الكتاب يتضمن مجموعة من القيم "منها قيمة الرحمة والحب والاحترام والأمانة والاتقان وغيرها من القيم الأخرى التى تساهم فى تكوين شخصية التلميذ وسلوكه.

التربية والتعليم التعليم نائب وزير التربية والتعليم

ترشيحاتنا

التعليم تدرب مديري المدارس على تفعيل دور المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر

تبدأ من 6 آلاف ريال.. أرخص بيك أب بالسوق العماني موديل 2021 |صور

بث مباشر.. الرئيس السيسي يتفقد مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما في أسوان

أغانٍ تراثية وعروض نوبية.. تفاصيل زيارة السيسي لـ غرب سهيل|وهذا ما قدمته «حياة كريمة» في أسوان

طاجيكستان تسمح للإماراتيين بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة

جامعة عين شمس تبحث آليات تنفيذ قانون الإعاقة الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الحرارة تصل 5.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الخميس

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

فيديو سحل فتاة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. والشرطة تكشف الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواطف حلمى في حوار لـ صدى البلد: لما بحتاج شغل بعيط لـ ربنا.. خلعت الحجاب بسبب أمينة رزق.. أنا مقدرة من الجمهور وغير موجودة بالنسبة للمخرجين

مصر الدولة الوحيدة التي تحتفظ باسمها منذ الأزل.. تحدى الحضارات ورسخه القرآن|دراسة مثيرة

بسبب مقطع فيديو.. ملياردير يعلن توظيف عامل دليفري مبتور الأطراف شريكا لأعماله

وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

فيديو

قناة السويس في عام | أعلى معدل إيرادات وأكبر عبور للسفن .. فيديو

عواطف حلمى في حوار لـ صدى البلد: لما بحتاج شغل بعيط لـ ربنا.. خلعت الحجاب بسبب أمينة رزق.. أنا مقدرة من الجمهور وغير موجودة بالنسبة للمخرجين

إبداع 7 سنوات تكنولوجيا| الاتصالات تقود مشروعات الرقمنة بـ 30.8 مليار جنيه

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ