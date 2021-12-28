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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العراق.. محمود التركي يحصد 100 مليون مشاهدة لأغنيته «اشمك»

محمود التركي
محمود التركي

تمكن الفنان العراقي الشاب محمود التركي من تحقيق نسبة مشاهدة عالية من خلال  أغنيته المنفردة "اشمك"، حيث كسرت حاجز  الـ100 مليون مشاهدة.

وقال محمود التركي، عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بوجودكم ودعمكم المستمر تتحقق النجاحات.. 100 مليون شكراً من القلوب.. والقادم بوجودكم أفضل"، مؤكداً سعادته بالأغنية التي قام بتلحينها بنفسه، بعد أن اختار الكلمات من الشاعر محمد الجبوري، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينغ  طيف عادل، وتحت إشراف عام وإدارة أعمال محمود الترك والموسيقى صفاء غريب.

بين قوسين

من جهة أخرى، حققت الأغنية الرومانسية "الدويتو" الذي قدمها محمود التركي مع الفنانة العراقية أصيل هميم بعنوان "بين قوسين"، أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 من طرحها عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، والتي تعاون فيها مع الشاعر محمد الواصف، و الحان علي صابر، وتوزيع وماسترينغ محب الراوي.

وكان محمود التركي أحيا حفلاً غنائياً في "فيستفال ارينا دبي" يوم 24 ديسمبر 2021، شاركته به الفنانة العراقية رحمة رياض والدي جي أصيل، وحضره عدد كبير من الجمهور الذي احتفل معه بـ100 مليون مشاهدة لأغنية "اشمك" التي قاموا بغنائها كاملة دون توقف خلال الحفل الذي تضمن غناء مجموعة كبيرة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية.

 

العراق منصات التواصل الاجتماعى رحمة رياض محمود التركي اليوتيوب

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