هنساعدك.. الرئيس السيسي للمزارعين: دخلك هيزيد لو سمعت كلامنا

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حديث وزير الزراعة، قائلا: قول للناس فدان القصب هيتأثر إزاي لو طبقنا فكرة الزراعة بالشتل"، موضحا:" وجودنا في المؤتمرات منصات توفر بيانات حقيقية عشان الإعلام والناس تستفيد منها".



وأضاف “ الرئيس السيسي” خلال كلمته في افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان:" لازم نعرف الفرق بين ري فدان القصب بالتنقيط او بالشتل"، متابعا:" أنا بقول للمزارع أنت عند خيارات لتعظيم دخلك لو سمعت كلامنا".

واسترسل:" إحنا مش بنقولك اسمع كلامنا على حسابك لا إحنا هنساعدك"، مسترسلا:" أي زيادة هتقدر تحققها هيكون العائد والفايدة ليك".

ووجه حديثه للمواطنين والدولة:" عمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح..أنا بقول الكلام لينا كلنا لو ارتحت مفيش مكسب".



