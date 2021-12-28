مياه أسيوط توقع بروتوكول تعاون مع جمعيات أهلية لتوصيل الخدمات للأسر الأولى بالرعاية

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بروتوكول تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة والمسجلة والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي؛ لتقوم بدورها المجتمعي المشارك في تنمية المجتمع والهادف لتحقيق رفعة المجتمع بكافة قطاعاته التنموية.



وأكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، أن بروتوكول التعاون المبرم بين شركة مياه أسيوط والجمعيات الأهلية بمختلف مراكز محافظة أسيوط يهدف مساعدة محدودي الدخل في القرى الأولى بالرعاية لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لمنازل تلك الأسر دون التقيد بالموقع الجغرافي داخل نطاق محافظة أسيوط طبقا للوائح والقوانين، وإيمانا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الشركات التابعة بالدور المهم لمشاركة المجتمع المدنى فى بناء وتنمية المجتمع المصري.



وأكد "درة" أن البروتوكول يهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وفقا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر غير القادرة والتي تمثل لبنة أساسية لايمكن أن يتجاهلها المجتمع بما يتفق مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة المصرية.