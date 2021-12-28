الرئيس السيسى: أنا مش عايز من المواطن حاجة أنا عايز أديله وأغنيه

قال الرئيس السيسى، إن" الناس تريد الاهتمام بالبلد وبتقول ظروفنا صعبة، ولكن الفرص موجودة و العصفورة مخلوق ضعيف جدا وربنا بيرزقها إحنا لازم نجرى على رزقنا ومفيش فرصة إلا لما تتعمل".



وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، أن “المواطنين اللى عايزين فرص عمل، لو طلبنا منهم النزول على الـ 50 ألف فدان كبرنامج فى محافظة أسوان أو التي بها 50 ألف فدان القصب ونقعد كمسئولين على الارض دى حتى ننزل بهم مشتولين، دا كدا التجربة هتسمع”.

وأشار إلى ان" أنا مش عايز من المواطن حاجة أنا عايز اديله واغنيه".