مفيش تزويغ.. وزير النقل يعلن عن قرار مهم بخصوص تذاكر القطار| فيديو

عرض اللواء كامل الوزير ، وزير النقل ، تفاصيل نشأة وتطور سكك حديد مصر ، موضحا أن محيط محطة مصر بالقاهرة أصبح خاليا من المركبات والزحام ، بالاضافة لانتشار عربات كهربائية لتوصيل كبار السن لداخل المحطة ، متابعا :"لأول مرة يحصل في مصر تفادي " التزويغ ".

وأكد اللواء كامل الوزير ، وزير النقل ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات بمصنع " كيما 2 " بأسوان " أن جميع المحطات محوكمة بنظام جديد ، مضيفا :" اللي كان عاوز يركب القطر بيركب وبنلاقي 50% من الناس مش معاها تذاكر ، مؤكدا : " اعتبارا من 1 يناير المقبل محدش هيخش المحطات دي من غير تذاكر أو كروت أو تليفون محمول حاجز عليه كارت " .

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أن يصل عدد الركاب إلى 2 مليون يوميا، وذلك من خلال إنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط عالية الكثافة.

ولفت إلى أن التكلفة المالية الخاصة بكافة عناصر السكك الحديدية وصلت إلى 225 مليار جنيه، منها 53 مليار جنيه للوحدات المتحركة و 105 لتطوير البنية الاساسية و 2 مليار لتنمية العنصر البشري، بالإضافة إلى توفير 50 مليار جنيه لتطوير نظم الإشارات و 15 مليار لتطوير الورش.