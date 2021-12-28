بدعوة من بوتين.. الرئيس الإيراني يزور روسيا قريبا





أعلن المتحدث باسم الحكومة الایرانیة، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، سيزور العاصمة الروسية موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الإيراني من المحتمل أن يزور موسكو مطلع العام المقبل 2022.

وأوضح جهرمي أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتهدف لتعزيز العلاقات مع دول العالم سيما دول الجوار.

وكان دبلوماسي إيراني قد قال إن روسيا والصين يعتبران إيران ورقة في القضايا الدولية حيث لم يكونا أبدا حليفتين استراتيجيتين لها".

وأضاف أن : "الصين وروسيا لم يعلنا أبدا يوما ما أن إيران حليف استراتيجي خلافا لما تقوله طهران أحيانا من أن بكين وموسكو حليفتان استراتيجيتان لها. وهناك قضايا أهم لروسيا والصين تجاه الغرب. الملف الأوكراني لروسيا والتواجد العسكري الأمريكي في بحر الصين أهم لهذين البلدين من الملف الإيراني تجاه الغرب. فلو تراجعت الولايات المتحدة تجاه هاتين القضيتين فليس عجيبا أن تتخلى الصين وروسيا عن إيران."

