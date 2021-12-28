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رئيس التحرير
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برلمان

انطلاق الموسم الثاني لـ «تنفيذي».. علاء مصطفى: نسعى لتأهيل الشباب للمناصب القيادية

علاء مصطفى ، عضو
علاء مصطفى ، عضو مجلس الشيوخ

أعلنت مبادرة "تنفيذي"عن البدء في فعاليات الأيام الأولى من الموسم الثاني من المبادرة، والتي تستهدف إعداد الكوادر التنفيذية.

وتهدف المبادرة إلى إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلى تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير الشخصية التنفيذية.

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إطلاق مبادرة تنفيذي بالمنصورة.. علاء مصطفى: نسعي لتدريب الشباب علي التفكير الإبداعي

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منتصف ديسمبر الجاري.. علاء مصطفي: اطلاق الموسم الثاني من مبادرة "تنفيذي" بالإسكندرية


وقال علاء مصطفى، مؤسس المبادرة وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خريجي الموسم الأول مشاركون بقوة في تنظيم وتنفيذ الموسم الثاني، لإيمانهم بأهمية المبادرة وجزء من تقديرهم لتأثير المبادرة عليهم.

وأضاف مصطفى، خلال كلمته الافتتاحية، أنه يتم تأهيل الشباب خلال المبادرة لسوق العمل أو الجانب الآخر وهو العمل مع رواد الأعمال ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الناشئة.

وأوضح أن مبادرة “تنفيذي” هي مبادرة صممها ونفذها مجموعة من الشباب المتخصص في مجالات عديدة مثل ريادة الأعمال والتدريب والتطوير الوظيفي بهدف نقل هذه المهارات والمعارف الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء الشباب لجيل جديد من الشباب.

وأشار مصطفي إلى أنه ضمن دوره المجتمعي تجاه الشباب وتماشيا مع توجه الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري والاستثمار في البشر، وجد أنه يجب عليه محاولة تأدية دور ميداني على أرض الواقع لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية على القيادة والإدارة من خلال العقلية التنفيذية.

مبادرة تنفيذي المهارات القيادية علاء مصطفى مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب

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