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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجنايات تطلب حضور مدير الطب النفسى بالمجلس الإقليمى في قضية المطرية

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

أمرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحضور مدير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، وذلك لحضور الجلسة القادمة في محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.

وقدمت النيابة مذكرة المجلس الإقليمي للصحة النفسية الخاصة بالمتهم بدر عزمي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين الأسلحة النارية والذخائر.

كما وجهت لهم تهمة قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحيهما وأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية.

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وأحدثوا بهم إصابات.

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الجنايات تطلب حضور مدير الطب النفسى بالمجلس الإقليمى في قضية المطرية محكمة أمن الدولة طوارئ المستشار محمد شيرين فهمي مجمع محاكم طرة النيابة العامة

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