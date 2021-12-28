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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد يعلق على مجموعة الزمالك: مجموعة حلوة لبن شرقي وأوناجم

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك علي قرعة دورى ابطال افريقيا ووقع الزمالك مع فرق الورار وساجرادا وبترواتليتكو  .

وغرد عيد من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل تويتر : "  الزمالك و الوداد و ساجرادا و بترو اتليتكو  مجموعة حلوة لبن شرقي و اوناجم

 

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي أجريت منذ قليل في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.

 

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا كالتالي:

 

المجموعة الأولى: الأهلي المصري - صن داونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني  - المريخ السوداني

 

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي - حوريا كوناكري الغيني - وفاق سطيف الجزائري - أمازلو الجنوب إفريقي.

 

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - النجم الساحلي التونسي - شباب بلوزداد الجزائري -  جوانينج.

 

 المجموعة الرابعة : الوداد المغربي - الزمالك المصري المصري - بترو أتلتيكو الأنجولي - ساجرادا الأنجولي.

 

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، هو من سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا.

 

الأهلي ملك إفريقيا:

الأهلي المصري هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يتواجد الزمالك ومازيمبي الكونغولي  في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

 

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