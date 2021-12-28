النيابة تقدم خطاب الإقليمي للصحة النفسية بشأن متهم في قضية المطرية

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.

وقدمت النيابة مذكرة المجلس الإقليمي للصحة النفسية الخاصة بالمتهم بدر.ع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين الأسلحة النارية والذخائر.

كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم وأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية.

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم وأحدثوا بهما الإصابات.