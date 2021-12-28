نشرة الصحة والمرأة .. 4 أجزاء من الدجاج تسبب أمراضا خطيرة .. ما الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أبرزها خلال التقرير التالي.

4 أجزاء من الدجاج تسبب أمراضا خطيرة

حذرت دراسة جديدة من تناول بعض أجزاء الدجاج لاحتوائها على السموم، وتساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك.

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

الكانون .. قد يتعجب الكثير من الشباب من هذا الاسم وقد لا يعرفونه نهائيا بالرغم من أنه كان قطعة أساسية في كل البيوت المصرية القديمة وظل متواجدا في البيوت الريفية حتى وقت قريب.

خطوات ضرورية يجب اتباعها لـ الملقحين وعدوى "أوميكرون"

ذكرت صحيفة The Hindu أن 836 حالة من أصل 1636 حالة يومية في ولاية كيرالا بالهند، مصابين بفيروس كورونا وبالتحديد متغير أوميكرون، بعد التطعيم.

الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا.. هل يؤثران على الرئة ؟

أثار الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بمتغير أوميكرون تساؤلات حول إمكانية حدوث موجات أخرى من فيروس كورونا وعن فعالية اللقاحات المتاحة، وذلك بسبب سرعة انتشار وانتقال متغير أوميكرون.

​استشاري يكشف عن سبب رئيسي للنغزات في منطقة الصدر

يشعر الكثير من الأشخاص بنغزات في الصدر فجأة وبدون مؤشر سابق، وعلى الرغم من أن ألم الصدر قد يكون أحيانًا أحد أعراض مشكلة في القلب، إلا أن هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى، في حين أن بعض هذه الحالات خطيرة، والبعض الأخر يكون مشكلة مرضية عادية.