عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. 4 أجزاء من الدجاج تسبب أمراضا خطيرة .. ما الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا

متحورات كورونا
متحورات كورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أبرزها خلال التقرير التالي.

4 أجزاء من الدجاج تسبب أمراضا خطيرة
حذرت دراسة جديدة  من تناول بعض أجزاء الدجاج لاحتوائها على السموم، وتساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك.

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا
الكانون .. قد يتعجب الكثير من الشباب من هذا الاسم وقد لا يعرفونه نهائيا بالرغم من أنه كان قطعة أساسية في كل البيوت المصرية القديمة وظل متواجدا في البيوت الريفية حتى وقت قريب.

خطوات ضرورية يجب اتباعها لـ الملقحين وعدوى "أوميكرون"
 ذكرت صحيفة The Hindu أن 836 حالة من أصل 1636 حالة يومية في ولاية كيرالا بالهند، مصابين بفيروس كورونا وبالتحديد متغير أوميكرون، بعد التطعيم.

الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا.. هل يؤثران على الرئة ؟
أثار الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بمتغير أوميكرون تساؤلات حول إمكانية حدوث موجات أخرى من فيروس كورونا وعن فعالية اللقاحات المتاحة، وذلك بسبب سرعة انتشار وانتقال متغير أوميكرون.

​استشاري يكشف عن سبب رئيسي للنغزات في منطقة الصدر
يشعر الكثير من الأشخاص بنغزات في الصدر فجأة وبدون مؤشر سابق، وعلى الرغم من أن ألم الصدر قد يكون أحيانًا أحد أعراض مشكلة في القلب، إلا أن هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى، في حين أن بعض هذه الحالات خطيرة، والبعض الأخر يكون مشكلة مرضية عادية.

 

كورونا فيروس كورونا دجاج كوليسترول إرتفاع مستويات الكوليسترول أعراض أوميكرون اوميكرون

موضوعات متعلقة

الإمارات .. طريقة عمل الكبسة بالبرتقال

لبنان .. طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص

ما أفضل مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ 50 ؟..دراسة تجيب

أطعمة يمكن تناولها ليلاً دون زيادة في الوزن

أبرزها الشاي.. مشروبات لإنقاص الوزن في الشتاء

فيلم السهرة مع السحلب .. أفكار للاحتفال برأس السنة الميلادية في المنزل

ترشيحاتنا

يعزز أداء الأجهزة العدلية.. الوزراء السعودي يوافق على نظام الإثبات

خلال 7 سنوات.. تعرف على إنجازات الرئيس السيسي في مجال الصناعة "فيديو"

بعد عام من رحيل الأسطورة.. وفاة شقيق مارادونا بنفس المرض

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

رسميا.. الأهلي القطري يضم يزن النعيمات نجم منتخب الأردن

أخبار التوك شو ..السيسي يوجه الحكومة بصرف دعم السماد نقدا للفلاحين .. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

في موعد أقصاه يناير 2022.. 9 فئات ملزمة بسداد ضريبة المرتبات

بتهمة استغلال ضحاياه جنسيا.. الحبس عاما لدجال فيصل

مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأطباء.. استخراج إسورة من أمعاء طفل سعودي| صور

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

غريب.. سقوط كتلة جليد ضخمة من السماء فوق طائرة أثناء تحليقها بالركاب

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

فيديو

بدأت بـ حلا شيحة ومعز مسعود.. نجوم احتفلوا بزواجهم خلال عام 2021..فيديو

40 نائبة في البرلمان.. هذه إنجازات تمكين المرأة في عهد السيسي "فيديوجراف"

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار في الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

ليه الاحتفال بالكريسماس مش حرام؟ المفتي يجيب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ