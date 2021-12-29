برلمانية: القيادة السياسية أكبر داعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية ، كانت ولا زالت أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، و الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، و لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين، علاوة على الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية لهم، باعتبار أن الصحة هي المحرك الرئيسي للتطوير، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التأمين الصحي الشامل منظومة عادلة، جاءت لضم الفئات التى عانت التهميش على مدار السنوات الماضية، مما سبب الفزع لكبار السن الغير مؤمن عليهم، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يسابق الزمن ، من أجل تحسين المنظومة الصحية فى مصر، و تقديم خدمات أفضل للمواطنين.