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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: القيادة السياسية أكبر داعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

إيرين سعيد - عضو
إيرين سعيد - عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية ، كانت ولا زالت أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، و الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، و لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين، علاوة على  الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية لهم، باعتبار أن الصحة هي المحرك الرئيسي للتطوير، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030. 

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الرعاية الصحية تطلق مبادرة "البطل الإلكتروني _ E-Champion" بمحافظات التأمين الصحي الشامل

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يدعمه الرئيس السيسي.. التلواني: التأمين الصحي الشامل حلم لـ المصريين.. فيديو

و أشارت  “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التأمين الصحي الشامل منظومة عادلة، جاءت لضم الفئات التى عانت التهميش على مدار السنوات الماضية، مما سبب الفزع لكبار السن الغير مؤمن عليهم، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يسابق الزمن ، من أجل تحسين المنظومة الصحية فى مصر، و تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب التامين الصحي الشامل القطاع الصحي

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