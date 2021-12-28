أخبار التوك شو ..السيسي يوجه الحكومة بصرف دعم السماد نقدا للفلاحين .. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من الخميس

تناولت برامج " التوك شو " ، اليوم ، الثلاثاء ، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، وأبرزها كالأتي :

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ، اليوم ، الثلاثاء ، بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات .

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إن حالة طقس اليوم يشهد أجواء شتوية على كافة مناطق الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة تشهد معدلها الطبيعي في هذا العام.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروعات مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، والتي انطلقت بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ويقوم الرئيس السيسي، بتفقد محطة سكك حديد أسوان ، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح محلج الفيوم من خلال الفيديو كونفرانس بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان.

وهنأ الرئيس السيسى، قطاع الأعمال والحكومة على هذا المشروع و الافتتاحات، قائلاً:" يفضل في تلك المناسبات ان نقول كلام جميل .. ولكن انا بقول كلام نتعلمه".

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم إنشاء 4 مصانع لإنتاج الأمونيا وهم : حلوان والمصرية وموبكو والإسكندرية، متابعا: مصنع كيما بدأ في الإنتاج منذ عام 60.

وأضاف “هشام توفيق” خلال كلمته في افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أن مصنع كيما كان يمثل أحد أهم الأعمدة في مجال الصناعة، ولكن نظرا لزيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع تكلفتها، تم تحويل المصنع ليعمل بالغاز الطبيعي لإنتاج اليوريا بدلا من نترات الأمونيا.

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير قطاع الأعمال ، هشام توفيق ، والمسؤولين بإمكانية تحويل الدعم المقدم للفلاحين عن طريق " شكائر " السماد لـ دعم نقدي ، قائلا : " ياجماعة حولوا تحولوا الدعم المقدم لفلوس تتحط بدل الشكارة والاتنين للفدان عشان أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة " .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بـ افتتاحات مصنع " كيما 2" بمحافظة أسوان :" التجربة قابلة للتصويب وده مش معناه ان اللي قبلنا كانوا وحشين بس التجربة قالت أنها لازم تتصلح .. نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها ".

قال كامل الزير، وزير النقل، إن خط الصعيد كلف حوالي 2.5 مليار دولار فقط لتطوير الإشارات، لافتاً إلى أن المزلقان من برج السيطرة والتحكم المركزي يقفل ويفتح.



وأضاف وزير النقل، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، أن القطار يقف بجهاز الكمبيوتر الموجود فيه من خلال التحكم المركزى.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 28- 12- 2021.

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 679 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 792 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 905 جنيها للجرام.

اما سعر الجنيه الذهب فسجل 6336 جنيها.

علق محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان سابقا، على لقاء الرئيس السيسي بأهالي قرية غرب سهيل، قائلا: تلك الزيارة تعد الرابعة للرئيس السيسي والثانية على التوالي، متابعا: الزيارة أثرت بشكل كبير على أهالي أسوان والنوبة.

وأضاف “محمد عبد العزيز” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن زيارة الرئيس السيسي لأهالي أسوان كانت عائلية أسرية تواضعية، حيث قام الرئيس السيسي بالتجول داخل قرى وسهول أسوان، منوها بأن زيارة الرئيس السيسي لـ سهل غريب تعد زيارة تاريخية.