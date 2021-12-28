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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج وتربية طفولة تحصل على كأس اللعب النظيف

فوز كلية الاسنان
فوز كلية الاسنان

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا فوز كلية طب الأسنان بالمركز الأول، والحصول على كأس بطولة الشطرنج "فرق"، وذلك بمجموع 11 نقطة وعدد 4 مرات فوز، وذلك خلال المنافسات التي اشتركت فيها جميع كليات الجامعة.

 

نظم المنافسات إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وخاض المشاركون خلالها 70 مباراة خلال سبع جولات.

 

وأضاف رئيس جامعة المنيا أن كلية الطب البشري حصلت علي المركز الثاني، وكلية العلوم علي المركز الثالث، وفازت أيضًا كلية التربية للطفولة المبكرة بكأس اللعب النظيف.

 

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب الفائزون تقوم الجامعة بانتقائهم لتنظيم مركز صقل وتدريب لتنمية مهاراتهم لتأهيلهم للمنافسة بالمسابقات القمية علي مستوى الجامعات المصرية.

 

وأضاف أن فريق كلية طب الأسنان تكون من الطلاب فلوباتير سمير، وبشوي يوسف وفادي أشرف، بينما تكون فريق الطب البشري من الطلاب: محمد علاء، وموسي باسم، وأبانوب محروس، وبكلية العلوم فاز الطلاب جون عادل، وأبانوب عدلي وتوماس شنودة، وسوف يتم صرف حافز مالي وشهادات تقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الاولي.

المنيا الجامعات المصرية كلية الطب البشري كلية طب الأسنان رئيس جامعة المنيا الإدارة العامة كلية التربية للطفولة المبكرة على مستوى الجامعات المصري

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