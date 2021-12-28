عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 50 عارضا.. افتتاح معرض الأسر المنتجة بالممشي السياحي بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم “الثلاثاء”، معرض  حرف وابداع للأسر المنتجة بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، والذي يقام بالتعاون بين مديريتي التضامن الاجتماعي بالجيزة والبحر الأحمر.

 

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض، مشيداً بما يحتويه من مشغولات يدوية وزخارف ، مؤكداً أن المعروضات تجذب العديد من المواطنين نظراً لجودتها وتنوعها.

 

كما أكد المحافظ أن الممشي السياحي مكانا مناسباً لإقامة هذا المعرض، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقري السياحية مما يتيح للعديد من السائحين رؤية المعرض، وشراء العديد من المنتجات. 

 

يذكر أن هذا المعرض يقام خلال الفترة من 28 / 12 /2021 حتي 3 / 1 / 2022 ، ويشارك فيه 50 عارضا من بينهم مجموعة من الأجانب، ويحتوي المعرض علي شنط  يدوية، اكسسوارات، زخارف، سجاد ورسومات.

 

رافق المحافظ العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، اللواء ممدوح نديم  رئيس حي جنوب الغردقة ، والدكتور السيد سعداوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.


على الجانب الآخر كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، مسئولي إدارات النظافة والزراعة بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وتركيب أنوار الليد علي أعمده الإناره وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بمداخل الشوارع الرئيسية بمختلف ميادين سفاجا ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

 

وأوضح « شعبان» أنه جاري العمل في تطوير وتجميل ميدان العروسة بمنطقة المجلس مع مواصلة  أعمال الري للنخيل والأشجار والتقليم.

 

وأضاف «رئيس المدينة» أن إدارة منظومة النظافة بالتنسيق مع شركة النور ٢  العاملة فى قطاع النظافة كثفت العمل في المركز السياحي الشمالي، وتم رفع مخلفات القمامة والمخلفات الشجرية من أمام شارع القرى السياحية بالكيلو ٨ ، والشارع المؤدي إلى القري السياحية.


وشدد «شعبان» على متابعة حملات النظافه ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه ومداخل المدينة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري  أمام المواطنين والزائرين.

 

على الجانب الآخر عقد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم ، اجتماعًا لتنسيق الجهود مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة الأزمات (سيول - أمطار) بحضور رئيسى اللجنة الجغرافية للشركة العامه للبترول، وشركة بترول خليج السويس، والإدارات التنفيذية بالمدينة.
 

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر منظومة النظافة التضامن الجيزة الرئيس التضامن الاجتماعي مالي حملات النظافة وزارة التضامن التطهير والتعقيم مدينة سفاجا

ترشيحاتنا

يعزز أداء الأجهزة العدلية.. الوزراء السعودي يوافق على نظام الإثبات

خلال 7 سنوات.. تعرف على إنجازات الرئيس السيسي في مجال الصناعة "فيديو"

بعد عام من رحيل الأسطورة.. وفاة شقيق مارادونا بنفس المرض

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

رسميا.. الأهلي القطري يضم يزن النعيمات نجم منتخب الأردن

أخبار التوك شو ..السيسي يوجه الحكومة بصرف دعم السماد نقدا للفلاحين .. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

في موعد أقصاه يناير 2022.. 9 فئات ملزمة بسداد ضريبة المرتبات

بتهمة استغلال ضحاياه جنسيا.. الحبس عاما لدجال فيصل

مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأطباء.. استخراج إسورة من أمعاء طفل سعودي| صور

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

غريب.. سقوط كتلة جليد ضخمة من السماء فوق طائرة أثناء تحليقها بالركاب

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

فيديو

بدأت بـ حلا شيحة ومعز مسعود.. نجوم احتفلوا بزواجهم خلال عام 2021..فيديو

40 نائبة في البرلمان.. هذه إنجازات تمكين المرأة في عهد السيسي "فيديوجراف"

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار في الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

ليه الاحتفال بالكريسماس مش حرام؟ المفتي يجيب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ