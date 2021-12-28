بمشاركة 50 عارضا.. افتتاح معرض الأسر المنتجة بالممشي السياحي بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم “الثلاثاء”، معرض حرف وابداع للأسر المنتجة بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، والذي يقام بالتعاون بين مديريتي التضامن الاجتماعي بالجيزة والبحر الأحمر.

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض، مشيداً بما يحتويه من مشغولات يدوية وزخارف ، مؤكداً أن المعروضات تجذب العديد من المواطنين نظراً لجودتها وتنوعها.

كما أكد المحافظ أن الممشي السياحي مكانا مناسباً لإقامة هذا المعرض، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقري السياحية مما يتيح للعديد من السائحين رؤية المعرض، وشراء العديد من المنتجات.

يذكر أن هذا المعرض يقام خلال الفترة من 28 / 12 /2021 حتي 3 / 1 / 2022 ، ويشارك فيه 50 عارضا من بينهم مجموعة من الأجانب، ويحتوي المعرض علي شنط يدوية، اكسسوارات، زخارف، سجاد ورسومات.

رافق المحافظ العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، اللواء ممدوح نديم رئيس حي جنوب الغردقة ، والدكتور السيد سعداوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.



على الجانب الآخر كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، مسئولي إدارات النظافة والزراعة بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وتركيب أنوار الليد علي أعمده الإناره وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بمداخل الشوارع الرئيسية بمختلف ميادين سفاجا ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وأوضح « شعبان» أنه جاري العمل في تطوير وتجميل ميدان العروسة بمنطقة المجلس مع مواصلة أعمال الري للنخيل والأشجار والتقليم.

وأضاف «رئيس المدينة» أن إدارة منظومة النظافة بالتنسيق مع شركة النور ٢ العاملة فى قطاع النظافة كثفت العمل في المركز السياحي الشمالي، وتم رفع مخلفات القمامة والمخلفات الشجرية من أمام شارع القرى السياحية بالكيلو ٨ ، والشارع المؤدي إلى القري السياحية.



وشدد «شعبان» على متابعة حملات النظافه ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه ومداخل المدينة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري أمام المواطنين والزائرين.

على الجانب الآخر عقد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم ، اجتماعًا لتنسيق الجهود مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة الأزمات (سيول - أمطار) بحضور رئيسى اللجنة الجغرافية للشركة العامه للبترول، وشركة بترول خليج السويس، والإدارات التنفيذية بالمدينة.

