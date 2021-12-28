عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عام من رحيل الأسطورة.. وفاة شقيق مارادونا بنفس المرض

مارادونا وشقيقه هوجو
مارادونا وشقيقه هوجو

توفي “هوجو” شقيق الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، بأزمة قلبية، في منزله بمدينة نابولي الإيطالية “حسبما أكدت صحيفة ماركا” الإسبانية.

 

وتأتي وفاة “هوجو"  البالغ من العمر  52 عاما، بعد 13 شهرا من وفاة شقيقه الأكبر “دييجو”  الذي توفي في نوفمبر 2020 بأزمة قلبية أيضا.

 

كان  هوجو مارادونا قال خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب" لبرنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى المصرية “الشهر الماضي”، أن مارادونا كان محاطا بالصحافة والأضواء، مشيرا إلى أنه أصبح أحسن لاعب في العالم لذا كان يتم تسليط الأضواء عليه بدرجة كبيرة.

 

وتابع هوجو مارادونا، أنه إذا كانت وفاة مارادونا غير طبيعية، سيتم تحديدها عن طريق القضاء، وأعتقد أن العدالة لا بد ان ننتظرها لأن هذا سيأخذ الكثير من الوقت.

 

أنا منذ زمن بعيد أعيش في إيطاليا:


وأشار هوجو مارادونا، فأنا منذ زمن بعيد أعيش في إيطاليا ولم أر شقيقي قبل عامين من وفاته، مؤكدا أن دييجو مارادونا توفي في سن صغيرة وهو ما يشعرنا بالأسى.

 

وأكد شقيق مارادونا، أنني أعلم أن المصريين يحبون مارادونا بدرجة كبيرة وأنا أقدر ذلك.

 

مارادونا شقيق مارادونا وفاة شقيق مارادونا هوجو مارادونا دييجو أرماندو مارادونا

ترشيحاتنا

اختراق القبة الحديدية.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل جديدة حول قدراته الصاروخية |فيديو

يعزز أداء الأجهزة العدلية.. الوزراء السعودي يوافق على نظام الإثبات

خلال 7 سنوات.. تعرف على إنجازات الرئيس السيسي في مجال الصناعة "فيديو"

بعد عام من رحيل الأسطورة.. وفاة شقيق مارادونا بنفس المرض

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

رسميا.. الأهلي القطري يضم يزن النعيمات نجم منتخب الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

في موعد أقصاه يناير 2022.. 9 فئات ملزمة بسداد ضريبة المرتبات

بتهمة استغلال ضحاياه جنسيا.. الحبس عاما لدجال فيصل

مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأطباء.. استخراج إسورة من أمعاء طفل سعودي| صور

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

غريب.. سقوط كتلة جليد ضخمة من السماء فوق طائرة أثناء تحليقها بالركاب

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

فيديو

بدأت بـ حلا شيحة ومعز مسعود.. نجوم احتفلوا بزواجهم خلال عام 2021..فيديو

40 نائبة في البرلمان.. هذه إنجازات تمكين المرأة في عهد السيسي "فيديوجراف"

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار في الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

ليه الاحتفال بالكريسماس مش حرام؟ المفتي يجيب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ