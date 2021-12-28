بعد عام من رحيل الأسطورة.. وفاة شقيق مارادونا بنفس المرض

توفي “هوجو” شقيق الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، بأزمة قلبية، في منزله بمدينة نابولي الإيطالية “حسبما أكدت صحيفة ماركا” الإسبانية.

وتأتي وفاة “هوجو" البالغ من العمر 52 عاما، بعد 13 شهرا من وفاة شقيقه الأكبر “دييجو” الذي توفي في نوفمبر 2020 بأزمة قلبية أيضا.

كان هوجو مارادونا قال خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب" لبرنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى المصرية “الشهر الماضي”، أن مارادونا كان محاطا بالصحافة والأضواء، مشيرا إلى أنه أصبح أحسن لاعب في العالم لذا كان يتم تسليط الأضواء عليه بدرجة كبيرة.

وتابع هوجو مارادونا، أنه إذا كانت وفاة مارادونا غير طبيعية، سيتم تحديدها عن طريق القضاء، وأعتقد أن العدالة لا بد ان ننتظرها لأن هذا سيأخذ الكثير من الوقت.

أنا منذ زمن بعيد أعيش في إيطاليا:



وأشار هوجو مارادونا، فأنا منذ زمن بعيد أعيش في إيطاليا ولم أر شقيقي قبل عامين من وفاته، مؤكدا أن دييجو مارادونا توفي في سن صغيرة وهو ما يشعرنا بالأسى.

وأكد شقيق مارادونا، أنني أعلم أن المصريين يحبون مارادونا بدرجة كبيرة وأنا أقدر ذلك.