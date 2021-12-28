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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تستدعي مسئولي الإسكان للرد علي عدم توصيل الغاز لقنا الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب استدعاء مسئولي وزارة الاسكان لتوضيح أسباب عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة بعد 22 عاماً من انشائها.

 

وأكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000، أن شركات الغاز الطبيعي ، اكدت انه تم تقديم خطة لهيئة المجتمعات العمرانيه منذ 2019 وإلي الان لم يتم الرد بخصوص خطة توصيل الغاز من عدمه.

 

واضاف الجبلاوي أنه من غير المعقول ، ان يكون اجمالي اشغال المدينة وتسكينها حوالي 65 % ولايوجد غاز طبيعي ، ويتم الاعتماد علي الانبوبة التي يسير بها المواطن 25 كيلو متر.

 

وتابع الجبلاوي ان التمثيل الحاضر من وزارة الاسكان غير مناسب ولايمكنه اتخاذ قرار او الرد ، ومن ثم قررت اللجنة استدعاء نائب وزير الاسكان للرد علي طلب الاحاطة واسباب التأخير .

وزير الإسكان وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الغاز الطبيعى توصيل الغاز الطبيعي

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