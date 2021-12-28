مصر خيرها علينا.. السيسي: حياة كريمة هتغطي الجمهورية كلها خلال 3 سنوات|فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «مصر خيرها علينا كلنا»، مؤكدا أن المرحلة الأولى من مبادرة حياه كريمة هي الأصعب، وسنقوم بعمل الصرف الصحي، ونراجع مياه الشرب، وشبكات الكهرباء والبيوت اللي حالتها صعبة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لأصحاب الحرف اليدوية والتراث بأسوان، “هندخل الغاز والاتصالات، وسيتم في عام واحد، وبنتكلم عن تطوير للدولة في الصعيد والدلتا بكل توابعها”.

وتابع الرئيس السيسي، أن “الناس لازم تعرف اننا مش هنسيب حد “مبادرة حياه كريمة” ستكون على مستوى الجمهورية وليس مكان واحد فقط”.

وتابع الرئيس السيسي قائلا “أملنا في ربنا سبحانه وتعالى أن المشروع ده يتنفذ على مدار 3 سنوات ويكون مغطي الجمهورية كلها».