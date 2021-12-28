بالتعاون مع شركاء التنمية.. ما المشروعات التي تنفذها الدولة في الصعيد؟

أكدت وزارة التعاون الدولي تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مختلف قطاعات التنمية، وتنعكس على تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة.

وتتيح خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية، التعرف على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي، والتي يبلغ عددها 377 مشروعًا، بقيمة 25.6 مليار دولار، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، ووفقًا لتوزيعها على محافظات الجمهورية.



وتبعًا للخريطة فإنه يجري تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 62.4 مليون دولار، وتنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي والعمل على دعم صغار المزارعين وتحسين الدخول، ويتم تنفيذه في محافظات أسوان – كفر الشيخ – المنيا، ويعزز المشروع تنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المعني بالقضاء على الفقر.

كما يجري تنفيذ مشروع الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر، والذي يموله برنامج الأغذية العالمي، ويتم تنفيذه من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيمة ١٦.٥ مليون دولار، لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص كسب العيش، وخدمات التغذية والتعليم ، مما يضمن قدرة الأسر الضعيفة على الصمود أمام الصدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي إطار تنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة فإنه يجري العمل على تنفيذ مشروع صوامع تخزين الحبوب الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيمة ٤٢٧.٥ مليون ريال سعودي، بهدف إنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب في عدد من المحافظات، لدعم استراتيجية الدولة الهادفة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وإجراء تغيير هيكلي وتطوير في أسلوب التخزين لزيادة كفاءته وتقليل الفاقد من الحبوب والمحافظة علي جودتها.

والتقليل من الهادر من الحبوب نتيجة التخزين في الشون والعراء، وزيادة الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح المحلية في أماكن الإنتاج. المحافظة على جودة الحبوب نتيجة ارتفاع جودة التخزين، وينفذ المشروع في محافظات أسيوط، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، القليوبية، الشرقية، سوهاج.

كما يجري تنفيذ مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (اتفاقية تحسين النتائج الصحية)، الذي تموله الولايات المتحدة الأمريكية، لصالح وزارة الصحة والسكان، بقيمة 31.1 مليون دولار، لدعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة وجودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتحسين السلوكيات الصحية و دعم التخطيط القائم على الأدلة، وينفذ في محافظات القاهرة، الإسكندرية، أسوان، أسيوط، بني سويف، الفيوم، الجيزة، الأقصر، المنيا، قنا، سوهاج، بهدف تنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصحة الجيدة والرفاه.

كما يتم تنفيذ مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (مشروع مشترك لبناء القدرات بمنظومة التعليم الفني)، والذي تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة، بقيمة 127.6 مليون دولار، في قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في 16 محافظة من بينها أسوان، أسيوط، وبني سويف، والدقهلية، والجيزة، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، وسوهاج، لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد.

وفي إطار تنفيذ نفس الهدف أيضًا، يجري تنفيذ مشروع تحسين التعليم الأساسي (المرحلة الثانية والثالثة)، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 107 ملايين دولار، بهدف تحسين الفرص المتساوية للتعليم في مصر وتحسين نوعيته وكفاءته. تحسين نوعية التدريس والتعليم. زيادة فرص حصول الأطفال المصريين على التعليم عالي الجودة، في عدة محافظات من بينها أسيوط، الجيزة، الأقصر، البحر الأحمر.

وفي إطار تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، ودعم استراتيجية الدولة لتطوير الإدارة المستدامة للمياه، يتم تنفيذ مشروع اتفاقية دعم الحلول المتكاملة للمياه، الممول من الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيمة 64.6 مليون دولار، بهدف تحسين مرافق المياه و مياه الصرف الصحى والبنية التحتية المجتمعية . تقديم الدعم المؤسسي بشكل عام لقطاع المياه والصرف الصحى فى مصر. التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى. تحسين القدرات المالية والتشغيلية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى والشركات التابعة لها، في محافظات أسوان، بني سويف، والأقصر، والمنيا، وقنا، سوهاج.

كما تشير خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إلى أنه يجري تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرها 26 ميجاوات، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتنفذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيمة ٢٦ مليون دينار كويتي، بهدف توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية وتقليل معدل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ، والمساهمة فى تخفيض انبعاثات الغازات الحرارية فى ضوء التزام مصر بالاتفاقات الدولية المعنية بتغير المناخ خاصةً اتفاق باريس فى ديسمبر 2015، ويتم تنفيذه في محافظة في محافظة أسوان.

كما يجري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع النقل لدعم توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية للقطاع، ومن بينها مشروع تمويل 6 وحدات مُتكاملة لصالح الهيئة العامة لسكك حديد مصر، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وتنفذه وزارة النقل، بقيمة ١٢٦ مليون يورو، بهدف شراء 6 قطارات جديدة ستعمل على الخط الرابط بين القاهرة والإسكندرية وتحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث ورفع الطاقة الاستيعابية لخطوط السكك الحديدية وتخفيف حدة الازدحام المروري في الطرق، ويتم تنفيذه في 11 محافظة من بينها أسوان، أسيوط، والأقصر، وقنا، وسوهاج.