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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشاط عدائي للمليشيات.. التحالف العربي يتوعد الحوثيين بصنعاء

المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها تراقب نشاطا عدائيا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

ووفقًا لقناة "العربية"، دعا تحالف دعم الشرعية، المليشيات إلى وقف النشاط العدائي فوراء وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكدًا أنه في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

وكانت مصادر مطلعة، قالت أمس الإثنين، إن الحوثيين تراجعوا عن تعنتهم بإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وذكرت المصدر، في تصريح لشبكة "العربية"، أن 3 رحلات جوية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، هبطت أمس الاثنين، في مطار صنعاء.

وعرض المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي الأحد، صورا تثبت "استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية"، فضلاً عن "تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من المطار".

وأضاف الناطق باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي في بيان اليوم، "حزب الله سرطان أثر على لبنان وامتد للخارج.. تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن "اعتداءات حزب الله الإرهابي امتدت من لبنان إلى سوريا فاليمن والسعودية" محملا حزب الله اللبناني المسؤولية عن الضحايا في السعودية واليمن.

تحالف دعم الشرعية: الحوثيون هددوا الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغما

الحوثيون يتراجعون.. هبوط 3 رحلات جوية للأمم المتحدة في مطار صنعاء

تحالف دعم الشرعية اليمن السعودية ميليشيا الحوثى صنعاء

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