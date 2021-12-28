مواطن يهدي السيسي كوفرتة كتان.. والرئيس: هدفع تمنها​

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة أسوان الجديدة، يتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.

كما تفقد الرئيس السيسي أيضا، معرض الحرف التراثية في أسوان وأشاد بجودة المعروضات.

وقال الرئيس السيسي ، إن الدولة معنية بالحفاظ على التراث، مضيفا أن كل قرى الصعيد والدلتا مشمولة ببرنامج حياة كريمة.

كما تفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وأهدى أحد المواطن المشاركين في معرض تراثنا للحرف اليدوية الرئيس السيسي “كوفرتة كتان” ورد عليه الرئيس قائلا: "هدفع تمنها".