مصر للطيران تنقل50 طن مواد غذاية لأهالي أسوان بالتعاون مع حياة كريمة

تسير الشركة الوطنية مصرللطيران رحلة بضائع خاصة من طراز إيرباص 200-330 تابعة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي على متنها أكثر من ٥٠ طنا من المواد الغذائية الجافة إلى أسوان لتوزيعها على أهالى قرى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران ومؤسسة حياة كريمة وبنك الطعام المصري، ضمن المشروع القومي حياة كريمة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقلع الطائرة مساء اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلي مطار أسوان، وقام فريق من شركة مصر للطيران للشحن الجوى ومؤسسة حياة كريمة باستقبال قافلة المواد الغذائية بقرية البضائع بمطار القاهرة وانهاء كافة إجراءات الشحن .

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