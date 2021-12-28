إصابة قوية في الوجه لـ فنان سعودي شهير.. فيديو

أعلن الفنان السعودي عبدالله السدحان، عن تعرضه لإصابة قوية في وجهه، وكشف عن الاصابة خلال مقطع فيديو .

وشارك عبد الله السدحان جمهوره مقطع فيديو قال فيه: «للأسف تعرضت لإصابة في وجهي، الحمد لله على كل حال».

وجاءت إصابة الفنان عبد الله السدحان في كواليس تصوير أحد الأعمال الدرامية الجديدة، التي يُشارك فيها بموسم دراما رمضان 2022.

ونشر الفنان السعودى عبدالله السدحان، مقطعا من عرض مسرحي له جمعه بالفنان الراحل محمد علي، موضحا أنه من خلال قراءة متمعنة لنص العرض المسرحي ”الثمن“ قرر العودة إلى المسرح بعد غياب جيل من الزمن.

بعد غياب 28 عاما.. عبد الله السدحان يعود للمسرح السعودى بـ "الثمن"

وعلقّ الفنان السعودي عبدالله السدحان على عودته للمسرح، بعد غياب استمر 28 عامًا، من خلال مسرحيته الجديدة ”الثمن“.

وقال السدحان في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”مسرحية الثمن ومن خلال قراءة متمعنة أثارت شجون أبو مساعد للعودة إلى المسرح بعد غياب جيل من الزمن“.

وأضاف: ”تم صياغة النص والحوارات من قبل الأديب عبدالعزيز السريع بطريقة لا ترى أمامك دلال بياع شراي وكميسيون ويصرف عملات إلا أبو مساعد بعينه وعلمه رحنا جينا“.

وتفاعل العديد من محبي الفنان عبدالله السدحان مع تغريدته، وأثنوا على قرار عودته للمسرح والتي تأتي من بوابة الكويت وتعرض مع نخبة من نجوم الفن في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى أربعة أيام من 23 حتى 26 يناير الجاري.

وانهالت التعليقات عليه، جاء أبرزها تعليق الإعلامية فجر السعيد التي قالت: ”الله يوفقك ونجاح منقطع النظير بإذن الله، عبدالعزيز السريّع أستاذ رائع وأنت سيد المسرح أكيد النتيجة مبهرة“.

ناصر القصبي وخلافه مع عبد الله السدحان:

ودخلت الخصومة بين نجم حلقات طاش ما طاش الفنان السعودي ناصر القصبي مرحلة جديدة بعدما قرر أن يرفع دعوى قضائية على مواطنه الفنان عبدالله السدحان، للمطالبة باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 وموديل 73 منه، وهو ما وصفه الأخير بـ“قلة المروءة“.

ونشر السدحان تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، وقال: ”اليوم تلقيت اتصالًا من مكتب المحامي عبدالعزيز المحمدي يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلت المروءة“.

يذكر أن الفنان السعودي ناصر القصبي،أقام منذ أسابيع، دعوى قضائية ضدّ زميله الممثل السعودي عبدالله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامى.